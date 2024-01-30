Roma, De Rossi ile 2'de 2 yaptı!

İtalya Serie A 22. hafta maçında Roma, lig sonuncusu Salernitana'yı 2-1 yenerek yeni teknik direktörü De Rossi yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, De Rossi ile 2'de 2 yaptı!
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30 Ocak 2024 00:44
İtalya Serie A 22. hafta maçında Salernitana ile Roma karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Roma 2-1 kazandı. 

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Paulo Dybala, 66. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti. Salernitana'nın golü 70. dakikada Grigoris Kastanos'tan geldi. 

Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte De Rossi yönetimindeki Roma üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 35 yaptı. Lig sonuncusu Salernitana ise 12 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Salernitana, Torino deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Cagliari ile karşılaşacak.

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