Roma'dan Zalewski tekliflerine cevap

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takımın 20 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski için gelen tekliflere yanıt verdi.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; birçok Avrupa devi tarafından takip edilen Zalewski, için Tottenham ve Paris Saint Germain'den gelen teklifleri kabul etmedi. Roma'nın Konferans Ligi'nde zafere ulaşan kadrosunda önemli bir yere sahip olan Zalewski, teknik direktör Jose Mourinho ve kulüp yönetimi tarafından "Roma'nın geleceği" olarak görülüyor ve kulübün uzun vadeli projesinin merkezinde yer alıyor.



Nicola Zalewski, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.





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