Roland Sallai: "Çalışmaya devam"

Galatasaray formasıyla Eyüpspor maçında ilk golünü kaydeden Roland Sallai, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roland Sallai: 'Çalışmaya devam'
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02 Aralık 2024 11:56
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımın Macar yıldızı Roland Sallai, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımla ilk kez gol sevinci yaşarken, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Roland Sallai yaptığı paylaşımda "İlklerden biri! Başını dik tut, çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı.

Macar futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.

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