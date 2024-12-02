Roland Sallai: 'Çalışmaya devam'

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı kırmızılı takımın Macar yıldızı Roland Sallai, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden isim oldu.
Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımla ilk kez gol sevinci yaşarken, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Roland Sallai yaptığı paylaşımda "İlklerden biri! Başını dik tut, çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı.
Macar futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
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Sarı kırmızılı takımın Macar yıldızı Roland Sallai, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden isim oldu.
Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımla ilk kez gol sevinci yaşarken, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Roland Sallai yaptığı paylaşımda "İlklerden biri! Başını dik tut, çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı.
Macar futbolcunun bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
İŞTE O PAYLAŞIM