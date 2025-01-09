Roger Schmidt'te Beşiktaş'a yüksek fatura!

Beşiktaş, teknik direktör adaylarından Roger Schmidt ile yaptığı görüşmede, beklentilerin üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kaldı.
Alman teknik adam, Beşiktaş'tan 5 milyon Euro'yu (182 milyon TL) aşan yıllık ücret talep etti.
Ekibi de dahil olduğunda rakamın 6 milyon Euro'nun üzerine çıktığı belirtildi.
ALTERNATİF İSİMLER VAR
Bunun yanı sıra önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu ileten 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçilerek alternatif isimlerle temaslar hızlandırıldı.
Öte yandan yönetime Fransız teknik direktör Rudi Garcia önerildi.
Alman teknik adam, Beşiktaş'tan 5 milyon Euro'yu (182 milyon TL) aşan yıllık ücret talep etti.
Ekibi de dahil olduğunda rakamın 6 milyon Euro'nun üzerine çıktığı belirtildi.
ALTERNATİF İSİMLER VAR
Bunun yanı sıra önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu ileten 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçilerek alternatif isimlerle temaslar hızlandırıldı.
Öte yandan yönetime Fransız teknik direktör Rudi Garcia önerildi.