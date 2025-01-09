Roger Schmidt'te Beşiktaş'a yüksek fatura!

Beşiktaş, takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt ile kurduğu temasta çok yüksek bir maliyetle karşılaştı.

Haber; Sabah
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Roger Schmidt'te Beşiktaş'a yüksek fatura!
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09 Ocak 2025 09:54
Son güncelleme 09 Ocak 2025 10:20
Beşiktaş, teknik direktör adaylarından Roger Schmidt ile yaptığı görüşmede, beklentilerin üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

Alman teknik adam, Beşiktaş'tan 5 milyon Euro'yu (182 milyon TL) aşan yıllık ücret talep etti.

Ekibi de dahil olduğunda rakamın 6 milyon Euro'nun üzerine çıktığı belirtildi.

ALTERNATİF İSİMLER VAR

Bunun yanı sıra önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu ileten 57 yaşındaki çalıştırıcıdan vazgeçilerek alternatif isimlerle temaslar hızlandırıldı.

Öte yandan yönetime Fransız teknik direktör Rudi Garcia önerildi.

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