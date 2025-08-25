Rodrygo'nun geleceği belirsizliğini koruyor

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun yaz transfer döneminde yeni bir kulüp arayışı için menajerlerine talimat verdiği öğrenildi.
Ancak genç oyuncunun transferle ilgili kararsız tavrı, birçok kulübün geri adım atmasına neden oldu.
TAKIMLAR GERİ ADIMA ATTI
Rodrygo ile ilgilenen takımlar, yıldız futbolcunun Real Madrid'den ayrılma konusunda tam anlamıyla ikna olmadığını düşünerek temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İspanyol devindeki rolü, özellikle kadrodaki rekabetin artmasıyla tartışma konusu olurken, oyuncunun sezon başında vereceği karar merakla bekleniyor.
Şimdilik Rodrygo'nun geleceği hem Madrid'de hem de transfer piyasasında belirsizliğini koruyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.