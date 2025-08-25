25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Rodrygo'nun geleceği belirsizliğini koruyor

Menajerlerine transfer talimatı veren Rodrygo, Real Madrid'den ayrılma konusunda net bir karar veremedi. Bu durum, ilgilenen kulüplerin geri adım atmasına yol açtı.

calendar 25 Ağustos 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo'nun yaz transfer döneminde yeni bir kulüp arayışı için menajerlerine talimat verdiği öğrenildi.
 
Ancak genç oyuncunun transferle ilgili kararsız tavrı, birçok kulübün geri adım atmasına neden oldu.
 
TAKIMLAR GERİ ADIMA ATTI
 
Rodrygo ile ilgilenen takımlar, yıldız futbolcunun Real Madrid'den ayrılma konusunda tam anlamıyla ikna olmadığını düşünerek temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İspanyol devindeki rolü, özellikle kadrodaki rekabetin artmasıyla tartışma konusu olurken, oyuncunun sezon başında vereceği karar merakla bekleniyor.
 
Şimdilik Rodrygo'nun geleceği hem Madrid'de hem de transfer piyasasında belirsizliğini koruyor.
 
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
 
2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
