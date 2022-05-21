Rodrigue Beaubois: 'Hayalini bile kuramazdım'

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, Real Madrid maçının ardından konuştu.
"HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM"
"Guadeloupe'dan gelen küçük bir çocuktum. Bu şampiyonlukların hayalini bile kuramazdım. Tanrıya şükürler olsun." diyen Fransız basketbolcu, "İlk şampiyonluk her zaman çok özeldir. İkinciyi kazanmak ise muhteşemdir. Anlatamam. Konuşamıyorum. Biz 4 sene önce bir araya geldik, kimse bize inanmadı. Kazandık. Ne diyebilirim ki... İnanılmaz. Özel bir takımız." açıklamasını yaptı.
32 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Efes'e geldiğimde çok şey yapmıyordum ama son dönemde yaptığımız şeyler inanılmazdı. Sağlık ekibi de benim için çok şey yaptım" diye konuştu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
"HAYALİNİ BİLE KURAMAZDIM"
"Guadeloupe'dan gelen küçük bir çocuktum. Bu şampiyonlukların hayalini bile kuramazdım. Tanrıya şükürler olsun." diyen Fransız basketbolcu, "İlk şampiyonluk her zaman çok özeldir. İkinciyi kazanmak ise muhteşemdir. Anlatamam. Konuşamıyorum. Biz 4 sene önce bir araya geldik, kimse bize inanmadı. Kazandık. Ne diyebilirim ki... İnanılmaz. Özel bir takımız." açıklamasını yaptı.
32 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Efes'e geldiğimde çok şey yapmıyordum ama son dönemde yaptığımız şeyler inanılmazdı. Sağlık ekibi de benim için çok şey yaptım" diye konuştu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ