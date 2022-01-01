Rockets, Westbrook takasını "tek şartla" kabul edecek!

Houston Rockets'ın, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Russell Westbrook ile "tek şartla" ilgilendiği bildirildi.



Substack muhabiri Marc Stein, Rockets ekibinin Lakers'a John Wall'u, ancak Westbrook'la birlikte birkaç draft hakkı da alması şartıyla gönderebileceğini belirtti.



Stein, olası bir Wall-Westbrook takasının 10 Şubat'a kadar gerçekleşmesinin pek olası olmadığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Lakers, Westbrook'u 2027'nin ilk tur draft hakkı ve birkaç ikinci tur draft hakkıyla birlikte Houston'a göndermek isterse, Rockets ekibi Wall'un sözleşmesini Westbrook ile değiştirmekle ilgilenebilir.



Westbrook'un 2018'de Oklahoma City Thunder ile imzaladığı beş yıllığı 206 milyon dolarlık kontratının bitmesine bir sezon daha kalmış bulunuyor. Wall'ın ise sözleşmesinde 47 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.



