ESPN'den Brian Windhorst'ün haberine göre, Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, Kevin Durant'in takıma alınmasında kilit rol oynadı.Durant takası öncesinde, Rockets yönetimi genç kadrosunu koruma eğilimindeydi. Ancak Udoka'nın ısrarı ve takas için uygun şartlar, bu yaklaşımda ani bir değişikliğe neden oldu.Windhorst'ün ifadesine göre Udoka yönetime şu soruyu yöneltti:"Kevin Durant'i alabilir miyiz? Hâlâ alınabiliyorsa alın."Udoka'nın Brooklyn'den eski öğrencisi olan Durant ile bireysel bağı, ayrıca Rockets'ın koç ekibinde yer alan Texas Üniversitesi mezunu Royal Ivey ile olan yakınlığı bu süreci kolaylaştırdı.Takas sonucunda Phoenix Suns, Kevin Durant'i Houston'a gönderdi. Karşılığında Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 Draftı'nın 10. sıradaki seçimi ve beş ikinci tur draft hakkı aldı.Bu hamleyle Houston, Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Fred VanVleet gibi oyuncuların etrafına şampiyonluk tecrübesi olan bir yıldız ekledi. Durant, bu sezon 75 maçta 26.6 sayı ortalamasıyla oynadı. Houston normal sezonu 52–30 tamamlamış ancak ilk turda Golden State Warriors'a elenmişti.Phoenix cephesinde ise Durant'in ayrılığıyla birlikte kısa süren "süper takım" dönemi sona erdi ve yeniden yapılanma sinyali verildi. Suns, 36–46'lık derecesiyle sezonu 11. sırada bitirerek playoff'a kalamamıştı.RealGM'in haberine göre, Rockets genel menajeri Rafael Stone başlangıçta genç çekirdek etrafında yapılanmayı taahhüt etmişti. Ancak teklifin "reddedilemeyecek kadar uygun" olması, bu stratejinin hızla değişmesine neden oldu.