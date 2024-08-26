Serbest oyuncu Robin Lopez, emekliliğin yakın olabileceğini kabul etti.



Eski NBA oyuncusu Goran Dragic'in kariyerini sonlandırmasına şahit olduktan sonra Lopez, kendi emekliliğinin yakın olma ihtimalini düşündü ve gerçekleşmesi durumunda bununla barışık olduğunu itiraf etti.



Lopez, kariyeri için duyduğu minnettarlığı dile getirerek, Dragic'inki kadar dikkat çekici olmasa da, yol boyunca sahip olduğu tüm deneyimler ve fırsatlar için mutlu olduğunu belirtti:



"Olursa olur. Şimdiye kadar harika bir kariyerim oldu, Goran'ınki kadar iyi olmasa da, bana sunulan her şey için minnettarım."



Lopez, kariyerinde dokuz takımda toplam 16 sezon oynadı ve 992 normal sezon maçında 8,4 sayı ve 4,7 ribaund ortalamaları kaydetti.





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