18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Robin Koch: "Daha iyisi olamaz"

Eintracht Frankfurt forması giyen Robin Koch, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Robin Koch: 'Daha iyisi olamaz'
Eintracht Frankfurt forması giyen Robin Koch, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koch, "Harika bir geceydi, daha iyi olamaz! Taraftarlarımızın desteği, 90 dakika boyunca süren atmosfer ve sonuç! Başlangıçta çok gergindik ama daha önce hiç Şampiyonlar Ligi'nde oynamamış on oyuncu varken bu normal bir durum. Sonra hatalarımızı düzelttik ve Galatasaray'ın hatalarını cezalandırdık. İlk yarı bitmeden öne geçmek bizim için çok önemliydi." dedi.

Robin Koch, ayrıca, "Bugün bu maçın tadını çıkaracağız. Yarından itibaren odak noktamız Union Berlin maçı olacak." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
