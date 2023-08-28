Roberto Carlos: ''Umarım hasret sona erecek''

Dünyaca ünlü sol bek Roberto Carlos'un sosyal medyada Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili söylediği iddia edilen sözler gündem olmuştu. Fakat Brezilyalı futbolcudan yalanlama geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Roberto Carlos: ''Umarım hasret sona erecek''
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28 Ağustos 2023 09:09
2007-2010 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olan Roberto Carlos, sosyal medyada, Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

'Ben Fenerbahçeliyim'

FANATİK'e konuşan Carlos, ''Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek'' ifadelerini kullandı.



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