Rizespor'dan flaş hamle: Valladolidli Michel

Stjepan Tomas yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Valladolid forması giyen Michel'e talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Rizespor'dan flaş hamle: Valladolidli Michel
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22 Ağustos 2020 12:25
Takımın başına Stjepan Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor, uzun süredir tecrübeli bir orta saha oyuncusu için arayışlarını sürdürüyordu. Bu anlamda özellikle İspanya'ya ağırlık veren Yeşil-Mavililer, aradığı ismi La Liga'da buldu.

Atmacalar, Real Valladolid forması giyen 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Michel için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, yıldız futbolcu için maliyet araştırmasında olduğu ve uygun görülmesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi.

2015-2016 sezonunda Çin'de Guangzhou forması giyen Michel, kariyerinin kalan bölümünde İspanya'nın dışına çıkmadı.

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