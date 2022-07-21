Rizespor'un gözü Alanyasporlu gençte

Alanyaspor'un 2019 - 2020 sezonunda Ümraniyespor'dan transfer ettiği Emircan Altıntaş'ı TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor istiyor.
Karadeniz ekibi Alanyaspor'da A takım kadrosunda yer bulamayan ve önce Adana Demirspor'a geçen sezonda BB Erzurumspor'a kiralanan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralamak için Alanyaspor'un kapısını çaldı.
Emircan geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasıyla 33 lig maçına çıktı ve 3 gol attı.
(Alanya Postası)
Karadeniz ekibi Alanyaspor'da A takım kadrosunda yer bulamayan ve önce Adana Demirspor'a geçen sezonda BB Erzurumspor'a kiralanan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı kiralamak için Alanyaspor'un kapısını çaldı.
Emircan geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasıyla 33 lig maçına çıktı ve 3 gol attı.
(Alanya Postası)
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