Rize'de kar yürüyüşü ile spor

Rize'de Doğa ve Dağcılık Kulübü (DOKADAK) Başkanı Dursun Ali Demir (69), ilerleyen yaşına rağmen spor yapmak için bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'ndan 8 kilometre uzaklıktaki Gallerdüzü mevkiisine 3 saatte yürüdü.



Kar kalınlığını yer yer 50 santimetreyi bulduğu mezrada dinlenip çay içen Demir, aynı güzergahtan geri dönüp, haftalık sporunu tamamladı.



Ardeşen ilçesinde yaşayan DOKADAK Başkanı Dursun Ali Demir, spor olarak yürümeyi tercih ediyor. Her hafta yüksek rakımda yürüyüş yapan Demir, Ayder Yayla'sından, 8 kilometre uzaklıktaki Gallerdüzü mevkisine 3 saatte yürüyüş gerçekleştirip, kar kalığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği mezrada çay içti. Bir süre dinlenip, manzaranın tadını çıkaran Demir, aynı güzergahtan geri dönerek haftalık sporunu tamamladı.



'ZOR OLDU AMA ÇOK KEYİF ALDIM'



Riskli yürüyüşe ait anılarını cep telefonu ile kayda alan Demir, "Yaşım gidiyor. Spor belli ölçülerde yapılırsa yaşı yoktur. Ben bunu her zaman yapıyorum. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Biraz yorucu oldu ama çok keyifli" diye konuştu.



