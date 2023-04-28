Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, sağ dizinde burkulma olan Joel Embiid'in önümüzdeki hafta Doğu Konferansı yarı final 1. maçında oynayıp oynayamayacağından henüz emin olmadığını söyledi.



76ers'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Brooklyn Nets'i süpürmesiyle dinlenmesi için uzun bir zaman aralığı yakalamış olan Embiid, sakatlığı yüzünden serinin 4. maçı kaçırmıştı ve önümüzdeki Pazartesi günü Boston Celtics'e karşı oynanacak 1. maç öncesinde henüz antrenman yapmadı.



Koç Rivers, takım New Jersey'deki tesisinde antrenman yaparken Embiid'in doktor muayenesinde olduğunu belirtti:



"Bekleyeceğim. Beni daha sonra arayacaklar ve ne noktada olduğuna bakacağız."



Rivers ayrıca, Atlanta Hawks - Celtics serisinin altı maça kadar uzamış olmasının, Embiid'in bir sonraki turun ilk maçında oynama şansını artırdığını da sözlerine ekledi:



"Cumartesi günü oynasaydık parkelere dönme ihtimali ne kadar gerçekçi olurdu bilmiyorum, bu bizim için iyi oldu."



Embiid, bu sezon Celtics'e karşı oynadığı dört maçta 36.8 sayı ve 11.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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