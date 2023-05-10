Riva'da hakem seminerinde tartışma!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, VAR hakemleriyle tartıştı.



TV100'ün haberine göre, MHK, aylık hakem seminerinde Riva'da bir araya geldi. MHK Başkanı Lale Orta, bu toplantıda VAR hakemleri ile bir tartıştı.



Lale Orta, toplantıda VAR hakemlerine karşı, "Hakemlere 'Ne gördün' diye sormanıza gerek yok, direkt VAR'a çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli." sözlerini kullandı.



Orta'nın bu sözleri sonrası ise VAR hakemleri, "Hocam, talimat böyle. Bize ne geliyorsa, biz onu görüyoruz." şeklinde cevap verdi.



Bu diyalogların ardından toplantıda gerginlik yaşandı. Verilen 10 dakikalık aranın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.





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