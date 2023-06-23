Rıdvan Yılmaz: ''İnşallah futbolu Beşiktaş'ta bırakırım''

Sakatlığı ile ilgili de konuşan Rıdvan Yılmaz, ''Arka adalemde sakatlık yaşadım, 4 ay oynayamadım. Napoli maçında Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım, formayı kapmıştım. İnanılmaz oynamıştım, yorulmuştum. Arka adalemde ağrı hissettim. O maçta ağır bir sakatlık yaşadım. Sonra uzun bir süre oynayamadım zaten.'' dedi.

Rıdvan Yılmaz, kendisinin yerine transfer edilen Masuaku ile ilgili de yorum yaptı; ''

Arda Güler'in performansına da değinen Rıdvan Yılmaz, ''