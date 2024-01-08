Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa iddiası!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacak Süper Kupa maçı için flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa iddiası!
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08 Ocak 2024 09:42
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.

Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen şu sözleri kullandı;

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."

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