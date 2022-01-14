Rıdvan Dilmen: "Bu bir operasyondur"

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yaptığı yorumda MHK'nın hakemlere gönderdiği haftalık analizi "Bu bir operasyondur" diyerek canlı yayında anlattı.

, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Bu bir operasyondur'
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14 Ocak 2022 23:44
Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yaptığı yorumda geçtiğimiz hafta hakemlere TFF tarafından bir belge iletildiğini belirterek "Bu bir operasyondur" yorumunu yaptı.

Dilmen, Beşiktaş'ın geçen hafta oynadığı Rizespor maçında yaşananların da yer aldığı bir metnin geçtiğimiz günlerde hakemlere gönderildiğini ve hakemlerin baskı altına alındığını belirterek yapılanların 'operasyon' olduğunu belirtti.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"Geçen hafta bunu servis yaptılar bütün hakemlere. Geçen hafta 10 maç oynandı değil mi. 10'larca pozisyon var mı ortaya çıkan? Var. Elemişler elemişler elemişler 5-6 pozisyon yazmışlar. Bu bir operasyondur. 1 maç örnek vermişler, onun üzerine yazmışlar. Şerefim üzerine hiç bir hakemden falan almadım bunu. Bütün gazetecilerin ve kulüplerin eline geçmiştir."

"Geçen haftaki Beşiktaş - Rize maçını ele almışlar. Beşiktaş'a diyorlar ki "Bunlar var ya bunlar, size bir gol verdiler Rize'ye kıyak yaptılar diyor. Onlar yüzünden böyle oluyor diyor. Sen hakemsin, psikolojini darma dağın ediyorlar böyle yaparak. Çağırırsın anlatırsın derdini hakemle 'Rize'nin attığı gol haksız' diye . Emreciğim Ahmetciğim konuşuyorsunuz ama bunlar böyle işte diyor. Satıyorlar iki dakikada birbirlerini.



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