Ricardo Quaresma, şut pasında zirvenin sahibi!

Kariyerinde daha önce; Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, İnter, Chelsea ve Al Ahli gibi takımlarda forma giyerek önemli başarılar elde eden Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 sezonda görev yaptı. Quaresma, Beşiktaş'ta; 178'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 204 karşılaşmaya çıktı.

Yıldız futbolcu, Kara Kartal'daki macerasında 36 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

12 maçta 2 gol, 7 asistle skora en fazla katkı sağlayan isim olan, şut pası istatistiğinde de Süper Lig'in en iyisi konumunda.Portekizli oyuncu, ligde geride kalan haftalarda 20 şut pası verdi ve bunların 4'ü golle sonuçlandı. Quaresma'yı 19 şut pası ile Başakşehirli Edin Visca takip ediyor.Beşiktaş'ta Tolga Zengin ile antrenör Şeref Çiçek ve A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen'in doğum günleri kutlandı.