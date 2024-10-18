Ricardo Quaresma'dan jübile itirafı!

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında

forması giyen ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmayı başaran Portekizli efsane

, ülkesinde kariyeriyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.



Beşiktaş formasını 227 maçta giyen ve 38 gol ile 77 asistlik bir performans sergileyen yıldız oyuncu son olarak ise Vitoria Guimaraes'e katılmıştı. Temmuz 2022'den beri kulüpsüz olan, ancak henüz futbolu bırakmadığını söyleyen Quaresma, Beşiktaş ile ilgili de konuştu.



JÜBİLE MAÇI SÖZLERİ



Ricardo Quaresma, futbola resmen veda ettiğinde bir jübile maçı oynanabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting, başladığım yer. Ve kariyerim boyunca iki aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri de Beşiktaş. Eğer bir daha oynamazsam, en azından bir veda maçı oynamak istiyorum."







