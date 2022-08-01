Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı

1. hafta:

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra tamamı saat 17.00'de oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:İstanbulspor-Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivasspor Tesisleri)Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)Giresunspor-Adana Demirspor (Bulancak İlçe)Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)MKE Ankaragücü-Konyaspor (Beştepe Tesisleri)Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)