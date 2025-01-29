Rennes'den Alexander Djiku için hamle

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rennes'den Alexander Djiku için hamle
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29 Ocak 2025 21:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

RENNES, DJIKU'YU İSTİYOR

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

Habere göre; tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE SATIŞA AÇIK

Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.

30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.
 
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