Rennes'den Alexander Djiku için hamle

Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



FENERBAHÇE SATIŞA AÇIK



Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.



30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.



