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Redick: "Chris Paul anormal bir adam!"

Dallas Mavericks guardı JJ Redick, Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'ün "tek bir hareketi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı JJ Redick, Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'ün "tek bir hareketi" olduğunu söyledi.

Yakın zamanda kendi podcasti 'The Old Man and the Three'de konuşan Redick, NBA Finallerinde Milwaukee Bucks'a karşı rekabet eden CP3'ye övgüde bulundu:

"CP3'nin sadece tek bir hareketi var. Üstüne bir pivot geldiğinde, LeBron gibi oynuyor: sağa doğru gidip yana adım atıyor ve şutu yolluyor. Yeterince iyi olmasına rağmen asla sola gitmek istemiyor. Kendisi anormal bir adam. Onun boyunda ve 30'lu yaşlarının ortalarında olup, All-NBA düzeyinde bunu yapan kimse yok."

Paul, 2021 playofflarında 19.3 sayı ve 8.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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