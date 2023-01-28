Recep Uçar: "Hakemi tebrik ediyorum"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor'a 3-2 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Hakemi tebrik ediyorum'
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28 Ocak 2023 23:20
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 90'ıncı dakikadan sonra yenilen gollerle travmatik 3 maç kaybettiklerini söyledi.

Söz konusu 3 golü de top kontrollerinde olduğu sırada yaşanan hatalardan dolayı yediklerine dikkati çeken Uçar; "Üzgünüz. Antalyaspor ve Nuri hocayı tebrik ediyorum. Kaybetmiş olsak da yönetiminden dolayı hakem heyetini tebrik ediyorum. Antalya ekibine de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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