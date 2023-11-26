Recep Uçar: 'Bir puanı değerli buluyorum'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Adana Demirspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, çok mutlu olmadığını ancak 1 puanı da değerli bulduğunu söyledi.



Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftar desteğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti.



Adana Demirspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna değinen Uçar, ligin en değerli kadrolarından birisine sahip rakip takımın Türk Milli Takımı'na 3 oyuncu gönderdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Alınan 1 puan. Samimi konuşmak gerekirse çok mutlu muyum? Çok mutlu değilim ama bir puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız bir puan. 5 maçtır kaybetmemek Kayserispor olarak bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de çok kazanmak istiyordu. Bizler de oyuncularımız da ama olmadı. Ben bu puanı gene de kıymetli buluyorum."









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