Real Valladolid'de Larin kararı!

Real Valladolid, 26 Haziran'da bonservisini aldığını açıkladığı Cyle Larin'i bu yaz gönderebilir.



1.5 MİLYON EURO'YA ALINDI



Marca'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin Larin'in bonservisi için Club Brugge'ye 1.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



2 SENELİK SÖZLEŞME İMZALANDI



Real Valladolid'in 2 senelik sözleşme imzaladığı Kanadalı futbolcuyu satma düşüncesi içerisinde olduğu öne sürüldü.



VALLADOLID SATMAYA HAZIRLANIYOR!



Kanadalı futbolcuya taliplerin olduğu ve Valladolid'in aldığından daha fazla bir rakama Larin'i göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.



Larin, ilk olarak geçen sezonun ikinci yarısında Real Valladolid'e kiralık olarak imza atmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde 19 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





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