İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Sociedad, Las Palmas'ı konuk etti.



Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada kendi kalesine Alex Suarez ve 45+1. dakikada Sheraldo Becker kaydetti.



3 maç sonra kazanan ve 54 puana yükselen Real Sociedad'ın Avrupa umudu arttı. G alibiyet hasreti 10 maça çıkan Las Palmas ise üst üste 7. yenilgisini aldı ve 37 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Real Sociedad, Barcelona'ya konuk olacak. Las Palmas ise deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

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