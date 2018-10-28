Real Madrid'den sürpriz atak! Kolombiyalı dinamo...

İspanyol devi Real Madrid, transfer harekatına erken başladı. Mor menekşeler, Bocalı yıldız Wilmar Barrios'un peşine düştü.Marca'nın haberine göre; Kolombiyalı savunmacı için önümüzdeki günlerde Madrid ekibi girişimlere başlayacak.2016-17 sezonunda Deportes Tollma'dan Boca Juniors kadrosuna katılan Wilmar Barrios, 2,6 milyon euroya transfer olmuştu.Wilmar Barrios, bu sezon Boca forması ile çıktığı 5 karşılaşmada henüz gol veya asis yapma başarısı gösteremedi.