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Real Madrid'den sürpriz atak! Kolombiyalı dinamo...

Real Madrid, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniorslı Wilmar Barrios'un peşinde.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den sürpriz atak! Kolombiyalı dinamo...
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28 Ekim 2018 17:04
İspanyol devi Real Madrid, transfer harekatına erken başladı. Mor menekşeler, Bocalı yıldız Wilmar Barrios'un peşine düştü.

Marca'nın haberine göre; Kolombiyalı savunmacı için önümüzdeki günlerde Madrid ekibi girişimlere başlayacak.

2016-17 sezonunda Deportes Tollma'dan Boca Juniors kadrosuna katılan Wilmar Barrios, 2,6 milyon euroya transfer olmuştu.

Wilmar Barrios, bu sezon Boca forması ile çıktığı 5 karşılaşmada henüz gol veya asis yapma başarısı gösteremedi.

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