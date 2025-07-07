Real Madrid, Theo Maledon'u kadrosuna kattı!

Real Madrid, EuroLeague'in yükselen yıldızlarından Theo Maledon'u 2027'ye kadar kadrosuna kattı. Fransız oyun kurucu, geçen sezon 17 sayı ortalamasıyla All-EuroLeague Second Team'e seçilmişti.

calendar 07 Temmuz 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: realmadrid.com
Real Madrid, Theo Maledon'u kadrosuna kattı!
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İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyun kurucu Theo Maledon ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de yıldızlaşan Maledon, All-EuroLeague Second Team'e seçilmişti.

LDLC ASVEL Villeurbanne'den transfer edilen 24 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon EuroLeague'in en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu.

Maledon, EuroLeague'de ise maç başına 17 sayı ortalamasıyla oynayarak All-EuroLeague Second Team'e seçilmişti. Sezon genelinde ise 17.0 sayı, 3.5 ribaund, 4.6 asist, 1.0 top çalma ortalamaları ve 20.6 verimlilik puanı ile sezonu tamamladı.



BBallytics verilerine göre Maledon, EuroLeague'de maç başına toplam 27.5 puan katkısı ile en çok skor üreten beşinci oyuncu oldu.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan Maledon, 2019'da Fransa Ligi ve Kupası'nı kazanmış, Final MVP ve Yılın Genç Oyuncusu ödüllerini almıştı. 2020'de NBA'e adım atan Fransız guard, Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formalarıyla toplam 177 maçta görev yaptı.

Geçtiğimiz sezonki performansının ardından NBA kulüpleri tarafından da yeniden radar altına alınan Maledon, kariyerine şimdilik EuroLeague'de devam edecek.

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