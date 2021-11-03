UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. karşılaşmasında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.



Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Shakhtar Donetsk'in saysısı ise 39. dakikada Fernando'dan geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Shakhtar ise 1 puanla son sırada yer aldı.



Real Madrid, 5. hafta maçında Sherriff deplasmanına gidecek. Shakhtar ise Inter deplasmanına konuk olacak.





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