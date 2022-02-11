Real Madrid'den sürpriz Haaland isteği!

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın transferi için birçok takım devrede olsa da, Norveçli yıldız bu kez farklı bir haberle gündeme geldi.



Alman medyasında yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Haaland'a bu yaz transferin gerçekleşmeyeceğini söylediği ve 21 yaşındaki golcüden 2023 yazına kadar Borussia Dortmund'da kalmasını talep ettiği aktarıldı.



2022 yaz transfer döneminde önceliği Kylian Mbappe'ye veren Real Madrid'in, Haaland ve Mbappe transferlerinin mali şartlar nedeniyle aynı zamanda gerçekleşmesinin zor olması sebebiyle bu hamleyi yaptığı belirtildi.



BENZEMA YERİNE HAALAND



Perez'in bu hareketindeki bir başka etkenin de Karim Benzema'nın sözleşmesinin bitmesinin olduğu kaydedildi. İspanyol futbol adamının, gelecek sezon Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Benzama'nın sözleşmesini uzatmak yerine doğacak boşluğu Erling Haaland ile doldurmak istediği ifade edildi.



75 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIYOR



Bu sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 20 maçta 23 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Haaland, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında serbest kalabilecek.





İLGİLİ VİDEO