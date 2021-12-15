Real Madrid'den Sergio Agüero'ya veda!

La Liga devi Real Madrid, futbolu bırakan Sergio Kun Agüero için bir veda mesajı yayımladı.

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Real Madrid'den Sergio Agüero'ya veda!
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15 Aralık 2021 15:30
İspanya La Liga'da lider bulunan Real Madrid, futbolu bırakma kararı alan Barcelonalı Sergio Kun Agüero için bir açıklama yayımladı.

Real Madrid'in Agüero'ya vedasında şu ifadeler yer aldı;

"Senin gibi bir futbolcuya karşı oynamak bir onurdu. Dünyanın en iyi oyuncularından birisin. Sana ve ailene iyi şanslar diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Sergio Agüero, Barcelona formasıyla 30 Ekim'de Alaves'e karşı çıktığı maçta göğsündeki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Yapılan ilk tetkiklerde Agüero'nun sahalardan 3 ay uzak kalacağı ve futbola geri döneceği açıklanmıştı. Ancak sonrasında problemin beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı ve Arjantinli yıldız, futbolu bırakmak zorunda kaldı.


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