Real Madrid'den Iniesta'ya özel veda mesajı!

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın efsane ismi Andreas Iniesta'nın futbolu bırakma kararı üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'den Iniesta'ya özel veda mesajı!
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08 Ekim 2024 15:01
Real Madrid Kulübü, futbolu bırakma kararı alan ezeli rakibi Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'ya mesaj gönderdi.

40 yaşında futbolu bırakan Iniesta için açıklama yapan Real Madrid "Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, İspanyol futbolunun ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine olan takdirlerini, hayranlıklarını ve sevgilerini göstermek istiyor. Andres Iniesta, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız şampiyonluğun ötesinde, bu spor için çok değerli katkıda bulundu. 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası finalindeki ikonik golü, tüm İspanyol taraftarların hafızasında sonsuza dek kalacak." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in Andres Iniesta ile ilgili paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.

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