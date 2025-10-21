21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Real Madrid: "Arda Güler satılık değil!"

Real Madrid, Arda Güler için Manchester City'den gelen teklifi "Kesinlikle satılık değil" diyerek reddetti.

calendar 21 Ekim 2025 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid: 'Arda Güler satılık değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City, Arda Güler için Real Madrid ile transfer görüşmelerin başladı ancak bu görüşmeler oldukça kısa sürdü.

DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberin detayında, City'nin Madrid'e Arda Güler'in fiyatını sorduğunu bildirdi.

Real Madrid, "Arda Güler, herhangi bir bedel karşılığında satılık değil." cevabını verdi.

XABI ALONSO: "SATMAYIN"

Xabi Alonso'nun millî futbolcuya çok güvendiği ve onu kesinlikle kadroda tutmak istediği de vurgulandı

Arda Güler'in Real Madrid'de oldukça mutlu olduğu ve uzun yıllar kulüpte kalmak istediği belirtildi.

BAŞKAN PEREZ YENİ SÖZLEŞMEYİ HAZIRLATIYOR

Başkan Florentino Perez'in de Arda Güler'in gösterdiği son performanslardan çok mutlu olduğu, yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verdiğini ve yakında yeni sözleşmenin yapılacağının da altı çizildi.

BU SEZON 11 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.