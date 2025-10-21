Real Madrid: 'Arda Güler satılık değil!'

XABI ALONSO: "SATMAYIN"

Manchester City, Arda Güler için Real Madrid ile transfer görüşmelerin başladı ancak bu görüşmeler oldukça kısa sürdü.DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklandığı belirtildi.Haberin detayında, City'nin Madrid'e Arda Güler'in fiyatını sorduğunu bildirdi.Real Madrid, "" cevabını verdi.Xabi Alonso'nun millî futbolcuya çok güvendiği ve onu kesinlikle kadroda tutmak istediği de vurgulandıArda Güler'in Real Madrid'de oldukça mutlu olduğu ve uzun yıllar kulüpte kalmak istediği belirtildi.Başkan Florentino Perez'in de Arda Güler'in gösterdiği son performanslardan çok mutlu olduğu, yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verdiğini ve yakında yeni sözleşmenin yapılacağının da altı çizildi.Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.