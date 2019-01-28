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Real Madrid 6 gollü düelloda 3 puanı kaptı!

La Liga'da 21. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Espanyol'u 4-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid 6 gollü düelloda 3 puanı kaptı!
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28 Ocak 2019 00:37
La Liga'da 21. hafta maçında Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Karim Benzema ile öne geçen Real Madrid, 15. dakikada Sergio Ramos ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Leo Baptistao ile skoru 2-1'e getiren Espanyol, 45. dakikada Benzema'nın golüne engel olamadı ve devreye Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Oyuna 64. dakikada giren Gareth Bale, 3 dakika sonrasında Real Madrid'in 4. golünü kaydetti. Son sözü 81. dakikada Roberto Rosales söyledi ve Real Madrid deplasmanda Espanyol'u 4-2 mağlup etti.

Real Madrid'de Raphael Varane, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 39'a yükseltti. Espanyol ise 24 puanda kaldı.

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