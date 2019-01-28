La Liga'da 21. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 4. dakikasında Karim Benzema ile öne geçen Real Madrid, 15. dakikada Sergio Ramos ile farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmanın 25. dakikasında Leo Baptistao ile skoru 2-1'e getiren Espanyol, 45. dakikada Benzema'nın golüne engel olamadı ve devreye Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.Oyuna 64. dakikada giren Gareth Bale, 3 dakika sonrasında Real Madrid'in 4. golünü kaydetti. Son sözü 81. dakikada Roberto Rosales söyledi ve Real Madrid deplasmanda Espanyol'u 4-2 mağlup etti.Real Madrid'de Raphael Varane, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 39'a yükseltti. Espanyol ise 24 puanda kaldı.