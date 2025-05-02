Real Betis, yarı final ilk maçında tek farkla galip!

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Real Betis, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.
Benito Villamarin'de oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ez Abde ve 64. dakikada Antony kaydetti.
Konuk ekip Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Artemio Franchi'de oynanacak.
Turu atlayan takım, Djurgarden - Chelsea eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.
Benito Villamarin'de oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ez Abde ve 64. dakikada Antony kaydetti.
Konuk ekip Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Artemio Franchi'de oynanacak.
Turu atlayan takım, Djurgarden - Chelsea eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.