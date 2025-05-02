Real Betis, yarı final ilk maçında tek farkla galip!

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Real Betis, sahasında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Betis, yarı final ilk maçında tek farkla galip!
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02 Mayıs 2025 00:13
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Real Betis, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Benito Villamarin'de oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Betis'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ez Abde ve 64. dakikada Antony kaydetti.

Konuk ekip Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Artemio Franchi'de oynanacak.

Turu atlayan takım, Djurgarden - Chelsea eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak.

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