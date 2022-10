Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir'den KVC Westerlo'ya transfer olan genç milli futbolcu Ravil Tagir açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu açıkladı. Ravil Tagir, Beşiktaş maçı hakkında itirafta bulundu.



"3 MAÇTADA İLK 11 OYNADIM"



Başakşehir'den KVC Westerlo'ya transferinden sonra sezona nasıl başladığını değerlendiren Tagir, "Bu sene transfer oldum Westerlo'ya 2 senelik kiralık olarak. Benim kendi bakış açım şöyle, sezona ilk geldiğimizde burada iyi bir hazırlık kampı geçirdim. Erken transfer olmamda bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum benim için. Sezon başında tabii biraz alışma sürecim oldu. İlk başlarda fazla süre bulamıyordum ama daha sonra kendimi daha fazla kanıtladığımı düşünüyorum ve son 3 maçta da ilk 11 oynadım, 90 dakika oynadım. 3 maçı da kazandık. Benim için çok sevindirici oldu. Performansımı devam ettirmek istiyorum, onun için de çok çalışıyorum" dedi.



ALTINORDU MESAJI...



Altınordu'dan KVC Westerlo'ya uzanan transfer hikayesini anlatan Tagir,"Altınordu'dan yetiştim ben. İlk o dönemde Başakşehir'e transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif almıştım Türkiye'den ve Avrupa'dan. O dönemde Başakşehir bana güzel bir proje sunmuştu. Ben de oraya gitmeyi tercih ettim. Benim için iyi olacağını düşündüm. Ondan sonra bu senede sezon sonu Westerlo'ya transfer olmak istedim. Çünkü Belçika ligi genç oyuncular için gelişim için çok iyi olduğunu düşündüm. Benim de Avrupa'da oynama gibi bir hedefim vardı her zaman. Onun için güzel bir adım attığımı düşünüyorum .İnşallah daha iyi olacağım" açıklamalarında bulundu.



"GELİŞİMİM ADINA İYİ OLACAK"



Avrupa'ya transfer sürecinde, destek veren çok kişi olduğunu söyleyen Tagir, "Çok kişiden destek gördüm ama çoğunlukla başkanımız Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mustafa Saral, Başakşehir'den destek olan kişilerdi. Onun dışında menajerim Ömer Uzun Westerlo'nun 2. başkanı Hasan Çetinkaya bunlar gerçekten bana çok destek oldular. Benim için gelişimim adına çok iyi olacağını düşündüklerini söylediler. Ben de onların dediklerini gerçekten iyi dinledim. Benim için iyi olacağını düşündüm ve buraya adım attım. Takımda Türk futbolcular var" dedi.



Milli Takım'a çağırıldığı zamanki duygularını anlatan Tagir şu ifadeleri kullandı:



"Biz U21 ile kamptaydık Ümit Milli Takım'la. Kahvaltı için kurduğum alarmdan 5 dakika önce uyandım.10 saniye sonra telefonumun çaldığını gördüm. Aradılar, Milli Takım'a geliyorsunuz dediler. Gerçekten heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Çok şaşırdım. Oda arkadaşımı uyandırdım. Gerçekten çok inanılmaz heyecanlanmıştım. Çok güzel bir duyguydu benim için."



"SÜPER LİG'İN BİR TIK ÜSTÜNDE"



Belçika Ligi ve Süper Lig arasındaki farkları ve adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamadığını anlatan genç futbolcu Ravil Tagir,"Pek adaptasyon problemi yaşamadım. Çünkü Belçika daha çok fiziksel kalite olarak daha üst seviyede bir lig. Bu yüzden ben bir sorun yaşamadım. Pek bir fark olduğunu düşünmüyorum ama bireysel kalite anlamında Süper Lig'in bir tık önde olduğunu söyleyebilirim ama fiziksel olarak Belçika üst seviyelerde" dedi.



BEŞİKTAŞ MAÇI İTİRAFI



Futbolculuk kariyerinde unutamadığı bir anı anlatan Ravil Tagir,"Unutamayacağım an oldu. Milli Takım'a seçilmek unutamayacağım bir anım. Onun dışında Süper Lig'de Beşiktaş maçına çıkmadan önce Vodafone Park'da oynayacağımız bir maç vardı. Normalde soğukkanlıyım ama o maçta coşkulu bir taraftar olduğunu bildiğim için biraz heyecanlanmıştım, bunu itiraf edebilirim" diye konuştu.



"AVRUPA'DA BÜYÜK TAKIMLARI İSTİYORUM"



Gelecekteki kariyeri hakkında konuşan Tagir, "Şu an Westerlo'dayım. 2 yıllık bir sözleşmem var. Buradaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Oynayabildiğim kadar en çok maçı oynamak istiyorum. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. Sonrasında zaman gösterir bilemem ama Avrupa'da büyük takımlarda oynamak gibi bir hedefim var. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağım. Zaman ne gösterir bakacağız" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ