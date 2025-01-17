Rapid Bükreş'te Boupendza krizi!

Rapid Bükreş, Aaron Boupendza'nın alacağı primin ödenmemesi nedeniyle Romanya'ya dönmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rapid Bükreş'te Boupendza krizi!
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17 Ocak 2025 18:45
Rapid Bükreş, Aaron Boupendza'nın alacağı primin ödenmemesi nedeniyle Romanya'ya dönmediğini duyurdu.

Rapid Bükreş sahibi Victor Angelescu, Gabonlu oyuncu için gereken yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Angelescu yaptığı açıklamada, "Aaron Boupendza'nın yaptığı Rapid'de kabul edilemez bir durum. Takımla birlikte ülkeye dönmeyi reddeden, hatta anladığım kadarıyla bu kararını sadece belirli oyunculara ve personele bildiren bir oyuncuya yaptırım uygulanması gerektiği açıktır." dedi.

"BUNA GECİKME DENMEZ"

Ödemelerin kısa süreliğine geciktiğini söyleyen Victor, "Rapid ona her zaman maaşını, primlerini ve sözleşmede yer alan diğer ödemeleri yapmıştır. Aralık ayında ödenmesi gereken ancak ocakta ödediğimiz primin bir taksidi geçikmişti sadece. Ocak ayının ortalarındayız henüz, buna gecikme bile denmez." diye konuştu.

Victor Angelescu ayrıca, "Açıkçası yaptığı bu hareket kabul edilemez. Tüm oyuncuların farkında olduğu iç kurallara saygı göstermedi. Ona uygulayacağımız yaptırımlar kurallara uygun ve sert olacak. Çünkü Rapid'de çalışan herkes kulübe ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ve profesyonellik göstermelidir" sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki futbolcunun Rapid ile sözlemesi 2026 yılında sona erefcek. Boupendza bu sezon Romanya ekibiyle 11 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

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