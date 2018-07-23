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Rapaic'in oğlu Boris, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe'nin altyapısında yer alan Boris Rapaic'in babası Milan Rapaic, yönetimle yaptığı görüşmede oğlunun alacağı ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

Kaynak: Hürriyet
Rapaic'in oğlu Boris, Fenerbahçe'den ayrıldı!
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23 Temmuz 2018 05:25
Altyapıda forma giyen Boris Rapaic ile yollar ayrıldı. Boris Rapaic'in babası, sarı-lacivertli eski futbolcu Milan Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Milan Rapaic'in oğlu için yıllık 180 bin Euro istediği, Comolli'nin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.

Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun Fenerbahçe macerası sona erdi.

Eski yönetim Boris Rapaic için Hajduk Split'e 250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemişti.

Anlaşma sağlanamayan genç golcü bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı.



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