Rapaic'in oğlu Boris, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Altyapıda forma giyenile yollar ayrıldı. Boris Rapaic'in babası, sarı-lacivertli eski futbolcu, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.Milan Rapaic'in oğlu için yıllık 180 bin Euro istediği, Comolli'nin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun Fenerbahçe macerası sona erdi.Eski yönetim Boris Rapaic için Hajduk Split'e 250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemişti.Anlaşma sağlanamayan genç golcü bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı.