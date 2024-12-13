UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Rangers ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ibrox Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.



Rangers, Hamza Igamane ile 47'de öne geçti. Tottenham, bu gole 75'te Dejan Kulusevkski ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından iki takım da 11 puana yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Rangers, Manchester United deplasmanına gidecek. Tottenham, bu kez Hoffenheim deplasmanına gidecek.



