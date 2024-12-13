Rangers - Tottenham maçında kazanan yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rangers - Tottenham maçında kazanan yok!
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13 Aralık 2024 00:54
Son güncelleme 13 Aralık 2024 01:01
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Rangers ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ibrox Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Rangers, Hamza Igamane ile 47'de öne geçti. Tottenham, bu gole 75'te Dejan Kulusevkski ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 11 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Rangers, Manchester United deplasmanına gidecek. Tottenham, bu kez Hoffenheim deplasmanına gidecek.

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