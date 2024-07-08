Ralli pilotu Kerem Kazaz'dan Estonya'da çifte zafer

Ralli pilotu Kerem Kazaz, Estonya'da katıldığı yarışta iki birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ralli pilotu Kerem Kazaz'dan Estonya'da çifte zafer
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08 Temmuz 2024 14:03
Ralli pilotu Kerem Kazaz, Estonya'da katıldığı yarışta iki birincilik elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'de yarış kazanan en genç ralli pilotu olan 18 yaşındaki Kerem Kazaz, yardımcı pilotu Hugo Magalhaes ile 2024 Letonya Ralli Şampiyonası'nın Estonya ayağında genel klasman birincisi oldu.

Kerem aynı zamanda FIA Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamındaki Ford Fiesta Rally3 Trophy'de de birinci olarak Estonya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

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