Rafael Nadal, Roland Garros'ta oynamayacağını açıkladı.

İspanyol raket Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle Roland Garros'ta oynayamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Rafael Nadal, Roland Garros'ta oynamayacağını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 17:34
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 17:55
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle Roland Garros'ta oynamayacağını açıkladı.

36 yaşındaki tenisçi; "Sakatlık beklediğimiz gibi gelişmedi bu sebeple Roland Garros'ta olmayacağım ve önümüzdeki aylarda da oynamaya devam etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

''2024, SPORCU OLARAK SON YILIM OLACAK''

Rafael Nadal, kariyerinin devamı hakkında; "Geri dönmek için vücudumun hazır olması gerek belki yıl sonunda Davis Kupasında... Gelecek yıl tekrardan rekabetçi olacağımı bilmiyorum 2024 sporcu olarak son yılım olacak." diye belirtti.

Roland Garros'da 14 kez şampiyonluğa ulaşarak rekoru elinde tutan İspanyol tenisçi, son olarak İtalya Açık'tan da sakatlığı sebebiyle çekilmek zorunda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery