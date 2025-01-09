Rafa Silva: "Şu an çok iyi durumdayız"

Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 yenerek galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Rafa Silva toparlanma sürecine girdiklerini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rafa Silva: 'Şu an çok iyi durumdayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 11:22
Son güncelleme 09 Ocak 2025 12:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sonlandıran Beşiktaş'ta, galibiyet golünü atan Rafa Silva, takım olarak toparlanma sürecine girdiklerini belirtti.

Portekizli oyuncu, bu zaferin ardından takımın moral bulduğunu ve ilerleyen süreçte daha güçlü performans sergileyeceklerini ifade etti.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Yıldız oyuncu "Sezonun bitimine uzun bir zaman var. Hangi takımın şampiyon olacağı ya da hangi takımın puan kaybedeceğini kimse bilemez. Biz kadro olarak çok iyi durumdayız. Eksiklerimiz çok ama bunu da çalışarak kapatacak gücümüz var. Üst sıralara tırmanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery