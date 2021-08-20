Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmama kararı aldı.

Galatasaray'ın 5 milyon euroluk sözleşmesinden çıkmak istediği Radamel Falcao kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etme kararı aldı.



Şu ana kadar Meksika, Arjantin, ABD MLS Ligi takımlarından teklifler alan ancak bu teklifleri ekonomik anlamda yeterli bulmayan Radamel Falcao bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama kararı aldı.



Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon euro maaş alan Radamel Falcao, ayrıca ailesinin İstanbul'da kalmak istemesi ve kızlarının İstanbul'daki eğitimlerini Ağustos ayı itibariyle beraber başlamasından dolayı kararında ısrarcı olacak.



Galatasaray ile olan sözleşmesine sadık kalacağını hemen her fırsatta dile getiren Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.



FALCAO NEDEN GİTMİYOR?



1-Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. İstanbul Bebek'te oturan Falcao ailesi, hem İstanbul'a olan tutkusu hem de kızlarının İstanbul'da başlayan eğitimlerini yarıda bırakmasına sıcak bakmıyor.



2-Falcao, Galatasaray'dan 5 milyon euroya yakın bir maaş alıyor ve bu maaş, 35 yaşındaki bir futbolcu için ulaşılabilir bir maaş değil...



3-Falcao'yu maaş anlamında tatmin etmese de transfer etmek isteyen takımların tamamı sağlık raporu istiyor ancak Falcao tatmin edici bir sağlık raporu hazırlayamamaktan endişeli.



4-Falcao'nun bu sezonu Galatasaray'da tamamlaması demek, önümüzdeki sezon kendisini isteyen bir takıma bir miktar imzası parası alarak da imza atması anlamına geliyor.



5-Belki de en önemlisi Falcao kariyerine "majör" bir ligde devam etmek istiyor ancak Falcao'ya şu ana kadar gelen hiçbir "majör" teklif yok.







