Rachid Ghezzal sakatlıklardan kurtulamıyor

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal, Beşiktaş kariyerinde tam 14. kez sakatlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rachid Ghezzal sakatlıklardan kurtulamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2023 09:34
Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın başı yaşadığı sakatlıklar yüzünden büyük dertte. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Gaziantep maçının 19. dakikasında yaşadığı sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Yapılan incelemede sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ghezzal'ın yaklaşık 2 hafta forma giymesi beklenmiyor.

TAM 37 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon 2, Beşiktaş kariyerinde ise 14. kez sakatlık geçiren yıldız futbolcu bu nedenden dolayı 37 maç kaçırırken 247 gün de formasından uzak kaldı. Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek yıldız ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan adaylarının da çok fazla sakatlık geçiren ve eski formundan uzak olan Ghezzal'la devam etmek istemediği de gelen haberler arasında. Bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery