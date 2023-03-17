Rachid Ghezzal: 'Artık iyileştim, hazırım!'

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Fotomaç yazarı Sinan Vardar, Rachid Ghezzal ile yaptığı sohbeti köşesine taşıdı.



Sinan Vardar, Ghezzal'ın kısa süre içerisinde sahalara geri döneceğini açıkladı.



İşte Vardar'ın yazısından Ghezzal bölümü:



"Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'le bir araya geldim. Zaten kulüp doktorumuz Kerem Ülkü kardeşimle Ghezzal'in sakatlığıyla ilgili görüşmeler yapmıştım.



Ghezzal'in sakatlığı daha çok rugby'de görülüyor. Yaklaşık 3 ay önceki ameliyatı Kerem'in ihtisas gördüğü hastanede emin ellerde ünlü doktorlar yaptı.



Ghezzal yaptığımız görüşmede yüreğime su serpti, "Sinan Ağabey, artık iyileştim, hazırım" müjdesini verdi. Bu hafta antrenmanların tamamına çıktı. Bir rahatsızlığı görünmedi. Şimdi top Şenol Güneş Hoca'da...



Kendisine İstanbulspor maçında yer verirse bir başlangıç olur. Temennim, Ghezzal de eski formuna kavuşur ve Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olur."





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