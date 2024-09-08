Rabiot'un planı beş büyük lig!

Juventus'tan ayrılmasının ardından birçok takımla adı geçen Adrien Rabiot, beş büyük ligden birine gitmek istiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ve Türkiye seçeneklerini düşünmüyor. Rabiot, beş büyük ligden birinde forma giymek istiyor.
HOCASINDAN TEPKİ
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, geçtiğimiz günlerde Rabiot'un kulüpsüz durumda olmasına tepki göstermişti.
Fransız teknik adam, "Adrien Rabiot'un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer." ifadelerini kullandı.
Rabiot'un adı Türkiye'den Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ve Türkiye seçeneklerini düşünmüyor. Rabiot, beş büyük ligden birinde forma giymek istiyor.
HOCASINDAN TEPKİ
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, geçtiğimiz günlerde Rabiot'un kulüpsüz durumda olmasına tepki göstermişti.
Fransız teknik adam, "Adrien Rabiot'un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer." ifadelerini kullandı.
Rabiot'un adı Türkiye'den Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
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