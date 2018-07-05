ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle ve hasta çocuklara yaptığı yardımlarla örnek olan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızıbir hayır işine daha imza attı.Dünya Kupası'ndan Portekiz'in elenmesinin ardından bir çok oyuncu tatile çıkarken, o döndüğü ülkesinde hasta çocukların yanına koştu. Porto'da bir hastanenin çocuk bakım ünitesini ziyaret eden Quaresma'yı gören çocuklar büyük heyecan yaşadı.Çocuklara hediyeler veren ve onlarla tek tek ilgilenen Q7, yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Quaresma, Türkiye'de de sosyal medya ve çeşitli yollardan kendisine ulaşan çocuklara ilgisiz kalmıyor.