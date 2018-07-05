Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle ve hasta çocuklara yaptığı yardımlarla örnek olan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma bir hayır işine daha imza attı.
Dünya Kupası'ndan Portekiz'in elenmesinin ardından bir çok oyuncu tatile çıkarken, o döndüğü ülkesinde hasta çocukların yanına koştu. Porto'da bir hastanenin çocuk bakım ünitesini ziyaret eden Quaresma'yı gören çocuklar büyük heyecan yaşadı.
ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
Çocuklara hediyeler veren ve onlarla tek tek ilgilenen Q7, yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Quaresma, Türkiye'de de sosyal medya ve çeşitli yollardan kendisine ulaşan çocuklara ilgisiz kalmıyor.
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Dünya Kupası'ndan Portekiz'in elenmesinin ardından bir çok oyuncu tatile çıkarken, o döndüğü ülkesinde hasta çocukların yanına koştu. Porto'da bir hastanenin çocuk bakım ünitesini ziyaret eden Quaresma'yı gören çocuklar büyük heyecan yaşadı.
ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU
Çocuklara hediyeler veren ve onlarla tek tek ilgilenen Q7, yüzlerinin gülmesine vesile oldu. Quaresma, Türkiye'de de sosyal medya ve çeşitli yollardan kendisine ulaşan çocuklara ilgisiz kalmıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın