Quad Milli Takımı, dünya ikincisi

BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleştirildi. 21 ülkeden toplamda 44 takımın yer aldığı şampiyonaya wild card ile katılan Türkiye Quad Milli Takımı, finalde Şili'ye 2-1 yenilerek tarihimizde ilk kez ikincilik elde etti.



Türkiye; şampiyonada ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselma başarısı gösterdi.



Teknik direktörlüğünü Selahattin Alptekin, kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Ay-yıldızlılarda; finalin ilk karşılaşmasında Uğur Altınel korta çıktı. Atınel, Francisco Cayulef 6-2 ve 6-0'lık skorlarla rakibine mağlup olurken, Şili 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçında Ahmet Kaplan, Diego Perez'e iki sette de 6-1'lik üstünlük kurarak seride durumu 1-1'e getirdi. Dünya şampiyonunu belirleyecek çiftler maçında Francisco Cayulef / Diego Perez ikilisi Ali Ataman / Ahmet Kaplan çiftini 6-4 ve 6-3'lük skorlarla yenerek durumu 2-1'e getirdi. Bu sonuçla Şili 2024 Quad Dünya şampiyonu oldu.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde; TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Megasaray Otelleri Yönetim Kurulı Üyesi Deniz Şahin ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri tarafından dereceye giren ülkelere madalya ve kupaları verildi.



TTF BAŞKANI DURMUŞ: HEDEFİMİZE, DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLMEYE ADIM ADIM İLERLİYORUZ



İkinci oldukları için sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sporcuları ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı. Durmuş, "Bugün kendi evimizde, sahamızda, seyircimiz önünde Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahibi olmamız gerekçesiyle davetle katılmış olduğumuz bir turnuvada dünyanın en iyilerini yenerek geldik ve finalde de 2-1 yenildik. Yani hakikaten şampiyonluğu hak etmiş bir takım olarak çok güzel iş başardık. Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır. Hedefimiz zaten hep en iyi olmaktır. Türkiye bunu yapabilecek güçte ve sporcularımız bu inançla çalışıyorlar. Hedefimize, dünyanın en iyisi olabilmeye adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU